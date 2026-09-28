Deutsche Anleihen geben weiter nach

28.09.26 09:53 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gesunken und haben damit an die Kursverluste der vergangenen Woche angeknüpft. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel um 0,28 Prozent auf 119,48 Punkte nach. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,56 Prozent.

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Steigende Energiepreise und Leitzinserwartungen haben die Kurse der Bundesanleihen weiter belastet. Zu Beginn der Woche ging es mit den Ölpreisen wieder kräftig nach oben. Zuletzt war ein neuer iranischer Vorschlag zur Wiedereröffnung der Straße von Hormus bekannt geworden, den US-Präsident Donald Trump allerdings am Samstag abgelehnt hatte.

Die Zurückweisung von Irans Vorschlag habe im frühen Handel zum bekannten Muster aus höherem Ölpreis und höheren Renditen an den Anleihemärkten geführt, heißt es in einer Einschätzung der Dekabank. Von Konjunkturdaten sind im weiteren Handelsverlauf keine Impulse zu erwarten. Im Tagesverlauf stehen keine wichtigen Daten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten./jkr/stk