Deutsche Anleihen gleichen Verluste aus - Gewinne in Südeuropa

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Donnerstag anfängliche Kursverluste bis zum Mittag ausgeglichen. Händler nannten extrem schwache Konjunkturdaten als Grund. Hinzu kam die eher trübe Börsenstimmung in Deutschland. In Italien, Spanien und Griechenland legten die Anleihekurse dagegen deutlich zu.

Der für den deutschen Anleihemarkt richtungweisende Euro-Bund-Future lag gegen Mittag nahezu unverändert bei 171,91 Punkten. Am Morgen war er noch mit Verlusten in den Handel gegangen. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,42 Prozent.

Konjunkturdaten untermauerten den massiven Einbruch der Wirtschaft infolge der Corona-Gegenmaßnahmen der Regierungen. Der Einkaufsmanagerindex des Instituts IHS Markit für die Eurozone brach beispiellos auf ein einsames Rekordtief ein. Die Tiefstände aus der Finanzkrise werden klar unterboten. Das spricht für einen sehr starken Einbruch der Wirtschaftsaktivität.

Anleihen südeuropäischer Länder legten stark zu. Am Markt wurde auf die Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) vom Vorabend verwiesen, unter bestimmten Bedingungen auch Anleihen mit einer Ramschbewertung als Sicherheit entgegenzunehmen. Das Abstufungsrisiko, das insbesondere italienische und spanische Staatsanleihen zuletzt belastet hatte, wurde dadurch deutlich gemildert. Der EZB-Schritt bezieht sich auch auf Unternehmensanleihen.

Am Nachmittag konferieren die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union zur Corona-Pandemie. Ein großes Thema werden zusätzliche Finanzhilfen zur Linderung der Krisenfolgen sein. Dass sich die Länder auf eine gemeinsame Schuldenaufnahme einigen können, gilt als nahezu ausgeschlossen. Derartige Corona-Bonds werden von Ländern wie Italien und Spanien gefordert, von Deutschland und den Niederlanden aber abgelehnt./bgf/jsl/fba