Deutsche Anleihen grenzen Kursverluste ein

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Dienstag gesunken. Nach kräftigen Verlusten im Mittagshandel konnte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future das Minus bis zum späten Nachmittag deutlich eingrenzen. Zuletzt verlor er nur noch 0,07 Prozent auf 174,13 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei minus 0,57 Prozent.

Am Nachmittag sorgten überraschend schwache Konjunkturdaten aus den USA für Auftrieb bei den Festverzinslichen. Im September war die Stimmung der amerikanischen Einkaufsmanager in der Industrie auf den tiefsten Stand seit der Wirtschaftskrise 2009 gefallen.

"Um die US-Wirtschaft ist es nicht mehr zum Besten bestellt", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank die Daten. Seiner Einschätzung nach hinterlassen die Handelskonflikte auch in der amerikanische Industrie "tiefe Furchen".

Bis zur Veröffentlichung der US-Konjunkturdaten steckten die Kurse am deutschen Rentenmarkt tief in der Verlustzone. Marktbeobachter verwiesen auf eine enttäuschend verlaufene Auktion von Staatsanleihen in Japan. Dort traf eine Versteigerung zehnjähriger Papiere auf eine ungewöhnlich schwache Nachfrage. Dies habe den japanischen Anleihemarkt stark belastet und auf andere Märkte ausgestrahlt./jkr/he