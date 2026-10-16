DAX 25.622 +0,9%ESt50 6.203 +0,6%MSCI World 4.933 +0,3%Top 10 Crypto 11,00 ±0,0%Nas 26.430 -1,1%Bitcoin 72.547 -0,9%Euro 1,1245 +0,2%Öl 106,2 +0,2%Gold 4.172 +0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

Deutsche Anleihen kaum ändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Freitag nach den jüngsten Gewinnen kaum bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future verharrte auf 121,61 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,40 Prozent.

Werbung

Kurz vor dem Wochenende stabilisierten sich die Kurse der Bundesanleihen, nachdem es im Verlauf der Handelswoche zeitweise deutliche Schwankungen gegeben hatte. Diese waren ausgelöst worden durch eine überraschend hohe Inflation in den USA und durch eine Flucht in sichere Anlagen infolge eines Ausverkaufs bei Tech-Werten.

Zuletzt haben unter anderem Äußerungen des US-Notenbankpräsidenten Kevin Warsh beim Treffen des Internationalen Währungsfonds (IWF) in Bangkok die Spekulation auf eine schnelle Zinserhöhung in den USA gebremst, was auch den Anstieg der Renditen an den Anleihemärkten bremste. Sein Auftritt deutet nach Einschätzung von Marktbeobachtern darauf hin, dass die Fed die Leitzinsen im Oktober zunächst nicht weiter anheben dürfte.

Besser als erwartet ausgefallene US-Konjunkturdaten konnten dem Markt hingegen keine neuen Impulse geben. Im September war die Produktion in den Industriebetrieben stärker als erwartet gestiegen./jkr/he

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.