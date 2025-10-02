DAX24.322 +0,9%Est505.640 +1,1%MSCI World4.329 +0,1%Top 10 Crypto16,32 +0,1%Nas22.755 +0,4%Bitcoin100.891 ±-0,0%Euro1,1754 +0,2%Öl65,52 +0,2%Gold3.869 +0,1%
Deutsche Anleihen: Kaum bewegt

02.10.25 08:16 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kursausschläge bei deutschen Staatsanleihen halten sich auch am Donnerstag in engen Grenzen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future gab im frühen Handel leicht um 0,02 Prozent auf 128,58 Punkte nach. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,71 Prozent.

Der erste Tag des "Shutdown" in den USA brachte aus Sicht der Helaba für den Rentenmarkt kaum Impulse. Nach Ablauf der Frist für einen Übergangshaushalt stehen die Regierungsgeschäfte in den USA seit dem Vortag teilweise still. Republikaner und Demokraten im Kongress konnten sich nicht auf eine Brückenfinanzierung einigen. Damit hat die Regierung zunächst keine Mittel mehr für eine weitere Finanzierung ihrer Geschäfte. Es kommt zum Auszahlungsstopp bei den Bundesausgaben in der US-Verwaltung, der Weiterbetrieb vieler Behörden und Ämter steht damit auf dem Spiel.

Schwache Zahlen vom US-Arbeitsmarkt stützten den Handel am Vortag etwas. Der ADP-Report sorgte aus Sicht der Helaba zwischenzeitlich für zunehmende Zinssenkungsspekulationen in den USA. Ob an diesem Donnerstag US-Daten veröffentlicht werden, ist wegen des Regierungsstillstands laut Helaba offen. Am Freitag aber stehe der ISM-Serviceindex an, denn dieser werde von einer privaten Vereinigung ermittelt und veröffentlicht./jha/stk