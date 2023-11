Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung am Morgen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit wenig Kursbewegung in den Handel gegangen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future lag am Morgen in etwa auf dem Niveau von Vortag bei 129,75 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug ebenfalls wenig verändert 2,71 Prozent. Sie liegt nach wie vor klar unter dem Anfang Oktober markierten 12-Jahres-Hoch von gut drei Prozent.

Am Dienstag stehen an den Finanzmärkten neue Inflationsdaten aus den USA im Mittelpunkt. Am Nachmittag veröffentlicht die Regierung Zahlen für Oktober. Die Preisentwicklung ist mitentscheidend für den Kurs der US-Zentralbank Fed. Weil die US-Notenbank ihre Zinsen bereits kräftig angehoben hat und die Inflation deutlich gesunken ist, werden aktuell keine weiteren Zinsanhebungen erwartet.

Notenbanker werden aber nicht müde zu betonen, dass zusätzliche Straffungen nicht ausgeschlossen sind./bgf/zb