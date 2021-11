Deutsche Anleihen: Kaum Bewegung zum Start

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch im frühen Handel zunächst kaum von der Stelle bewegt. Am Morgen lag der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future in etwa auf Vortagsniveau bei 170,65 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,23 Prozent.

Zur Wochenmitte dürften Konjunkturdaten an den Anleihemärkten eine eher untergeordnete Rolle spielen. In der Eurozone werden zwar Inflationsdaten erwartet, es handelt sich dabei aber nur um Detailzahlen. In den USA stehen Daten vom Immobilienmarkt auf dem Plan, die eher selten für Bewegung sorgen.

Derzeit äußert sich nahezu täglich eine hohe Anzahl von Zentralbankern zur Geldpolitik. Unverändert zeichnen sich unter den großen Notenbanken zwei Tendenzen ab: einerseits die Neigung zu einer etwas weniger expansiven Ausrichtung wie in den USA und Großbritannien, andererseits die Neigung zu einer unverändert sehr lockeren Politik im Euroraum und in Japan. Entsprechend wird damit gerechnet, dass sich der Zinsabstand zwischen US-Anleihen und Bundeswertpapieren eher ausweitet als einengt./bgf/jha/