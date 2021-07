Deutsche Anleihen kaum verändert

Heute im Fokus

DAX etwas fester erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich -- US-Automarkt erholt sich: VW, BMW und AUDI steigern Absatz kräftig -- GRENKE, Evonik, Robinhood, Amazon im Fokus

ifo-Institut: Lage der Autoindustrie verbessert sich weiter. Wettlauf der Milliardäre: Branson will noch vor Bezos ins Weltall. Anklage wegen Steuerbetrugs: Trump-Imperium im Visier von Ermittlern. Borussia Dortmund will offenbar Halstenberg aus Leipzig holen - Zwei Spieler aus Eindhoven im Visier. Apple bringt Kamera-Rucksäcke in deutsche Städte für Kartendienst. IWF erwartet dieses Jahr in den USA rasantes Wirtschaftswachstum.