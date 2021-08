Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nur wenig verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel geringfügig um 0,05 Prozent auf 176,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,45 Prozent.

An den Finanzmärkten warten die Anleger auf wichtige US-Konjunkturdaten, die im weiteren Tagesverlauf auf dem Programm stehen. Im Mittelpunkt des Interesses stehen Kennzahlen zur Preisentwicklung. "Vor der Veröffentlichung der US-Inflationszahlen für Juli dürfte sich bei Anleihen kein tragfähiger Trend ausbilden", hieß es in einer Einschätzung der Dekabank. Die Daten werden am Nachmittag erwartet.

Sollte die Inflationsrate in den USA weiter auf dem zuletzt schon sehr hohen Niveau von 5,4 Prozent bleiben, oder gar weiter steigen, könnte das die Spekulation auf einen Ausstieg der US-Notenbank Fed aus der extrem lockeren Geldpolitik verstärken./jkr/jha/