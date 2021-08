Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel im frühen Handel geringfügig um 0,02 Prozent auf 176,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen betrug minus 0,47 Prozent.

Nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank sei bei der zehnjährigen Rendite ein "anhaltender Anstieg über minus 0,45 Prozent zunächst unwahrscheinlich, auch wenn die Inflationserwartungen sowohl in den USA und auch in der Eurozone leicht anziehen". Am Vortag war bekannt geworden, dass die Inflationsrate in den USA bei 5,4 Prozent und damit auf einem hohen Niveau stagnierte. Die US-Notenbank Fed sieht den Preisanstieg aber als nur vorübergehend an.

Im weiteren Verlauf des Donnerstaghandels bleibt der Fokus auf Konjunkturdaten gerichtet, verlagert sich aber von Preis- auf Arbeitsmarktdaten. Am Nachmittag werden die wöchentlichen Daten zu den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe in den USA erwartet, die einen Hinweis auf die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt der größten Volkswirtschaft der Welt liefern. Dieser hatte sich zuletzt robust gezeigt.

/jkr/jha/