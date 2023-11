Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Anleihen haben sich am Montag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future hielt sich am Morgen unverändert bei 130,37 Punkten. Die Rendite zehnjähriger Bundeswertpapiere betrug 2,64 Prozent.

Nach Einschätzung von Marktbeobachtern wurden die Kurse der Bundesanleihen durch eine allgemein etwas trübere Stimmung an den Finanzmärkten gestützt. Nach Kursverlusten an den asiatischen Aktienbörsen im frühen Handel wird auch am Frankfurter Aktienmarkt eine etwas schwächere Eröffnung erwartet.

Bis zum Nachmittag wird am deutschen Rentenmarkt mit einem eher impulsarmen Handel gerechnet. Es stehen kaum wichtige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientieren könnten. Ab dem Nachmittag könnte es zu mehr Kursbewegung kommen. Dann werden Anleger in den USA nach einem verlängerten Wochenende wegen des Thanksgiving-Feiertags wieder in den Handel starten.

/jkr/mis