Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag ein wenig nachgegeben. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel um 0,08 Prozent auf 132,88 Punkten. Zehnjährige Bundesanleihen rentierten mit 2,40 Prozent.

Die Kursausschläge hielten sich in engen Grenzen. Es fehlte an Impulsen. In der Eurozone wurden keine marktbewegenden Daten veröffentlicht. Auch in den USA blieb es angesichts eines Feiertages ruhig.

Angesichts der zuletzt deutlich gesunkenen Inflation dies- und jenseits des Atlantiks steht die Frage im Raum, wann die Notenbanken die Leitzinsen wieder senken. Mittlerweile werde die Europäische Zentralbank für Juni in der Pole-Position gesehen, schrieb Analyst Rene Albrecht von der DZ Bank. Die US-Notenbank Fed könnte dann im Juli nachziehen. Schließlich laufe es konjunkturell in der Eurozone weitaus schlechter als in den USA, wie die Wachstumszahlen zum vierten Quartal jüngst gezeigt hätten./jsl/he