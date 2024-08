Deutsche Anleihen: Kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Donnerstag kaum verändert. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,01 Prozent auf 134,91 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug 2,19 Prozent.

Dem Markt fehlte es an Impulsen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Daten veröffentlicht, an denen sich die Anleger orientieren könnten. In wichtigen Ländern wie Frankreich, Italien und Spanien ist zudem Feiertag.

Commerzbank-Analyst Hauke Siemßen sieht in der jüngsten Eurostärke weitere Argumente für Leitzinssenkungen durch die Europäische Zentralbank (EZB). Ein stärker Wechselkurs verbilligt Importe und dämpft so die Inflationsentwicklung. Die Inflationsrate in den USA war im Juli unerwartet etwas gefallen, was dann den Dollar belastete und dem Euro im Gegenzug Auftrieb verlieh.

In den USA stehen am Nachmittag eine Reihe von Konjunkturdaten auf dem Kalender, die für neue Impulse am deutschen Rentenmarkt sorgen könnten. Besonders beachtet werden dürften die Daten zu den Einzelhandelsumsätzen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe. Der US-Arbeitsmarkt steht derzeit besonders im Fokus der Anleger. Schließlich hatte die Sorge um den US-Arbeitsmarkt zuletzt für Turbulenzen an den Finanzmärkten gesorgt./jsl/jkr/mis