Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Mittwoch vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 171,07 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei minus 0,36 Prozent.

Vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank haben Anleger eine abwartende Haltung eingenommen. Die Mehrzahl der Beobachter erwartet eine weitere Zinssenkung , es wäre die dritte in diesem Jahr. Analysten fragen sich bereits, wie es danach weitergeht: Ob sich die Fed Forderungen von US-Präsident Donald Trump beugt und ihre Geldpolitik weiter lockert. Möglicherweise wird jedoch ein vorläufiges Ende der Zinssenkungen signalisiert werden. Dies würde den Dollar tendenziell stützen. Schließlich ist in den USA die Wirtschaft auch im dritten Quartal mit solidem Tempo gewachsen.

Die Inflation in Deutschland ist im Oktober etwas höher als erwartet ausgefallen. Der für europäische Zwecke berechnete Harmonisierte Verbraucherpreisindex (HVPI) stieg um 0,9 Prozent zum Vorjahr. Die Rate blieb damit stabil. Volkswirte hatten hier einen Rückgang der Rate auf 0,8 Prozent erwartet. Die Europäische Zentralbank (EZB) orientiert sich an dem HVPI für die gesamte Eurozone . Hier erwartet die Commerzbank allerdings einen Rückgang der Jahresteuerungsrate im Oktober auf 0,6 Prozent. Die EZB strebt mittelfristig eine Rate von knapp zwei Prozent an. Die Preisdaten für die Eurozone werden an diesem Donnerstag veröffentlicht./jsl/jkr/fba