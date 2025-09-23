DAX23.682 +0,3%ESt505.470 -0,1%Top 10 Crypto15,62 +2,4%Dow46.127 -0,4%Nas22.432 -0,6%Bitcoin96.610 +1,9%Euro1,1743 -0,6%Öl68,99 +1,8%Gold3.743 -0,6%
Deutsche Anleihen: Kaum verändert - Schwacher Ifo stützt nur kurzzeitig

24.09.25 17:50 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,01 Prozent auf 128,22 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,74 Prozent.

Schwache deutsche Konjunkturdaten stützten die Anleihekurse nur kurzzeitig. Das vom Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima hat sich im September eingetrübt. Volkswirte hatten hingegen im Schnitt einen leichten Anstieg erwartet. Die Unternehmen bewerten sowohl die aktuelle Lage als auch die Erwartungen schlechter. "Die Hoffnung auf wirtschaftliche Erholung erleidet einen Dämpfer", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Vor allem der starke Rücksetzer der Erwartungskomponente lässt aufhorchen", kommentiert Elmar Volker, Analyst bei der LBBW. "War schon die Aufwärtstendenz in den zurückliegenden Monaten insgesamt nur zögerlich, so lässt die September-Umfrage befürchten, dass die deutsche Wirtschaft mindestens bis zum Jahresende in der Stagnation feststecken wird."

Die Erwartungen, dass die Europäische Zentralbank (EZB) bald erneut die Leitzinsen senken könnte, sind noch gering. Diese dürften aber nach Einschätzung der Helaba durch die schwachen Ifo-Daten tendenziell gestärkt werden./jsl/men