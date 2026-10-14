Deutsche Anleihen kaum verändert - US-Daten belasten nur zeitweise

14.10.26 17:27 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse von deutschen Staatsanleihen sind am Mittwoch leicht gefallen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future wurde am späten Nachmittag bei 121,03 Punkte gehandelt und damit geringfügig niedriger als am Vortag. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,46 Prozent.

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Am Nachmittag sorgten Preisdaten aus den USA nur zeitweise für deutliche Bewegung am Markt für Staatsanleihen. Eine überraschend hohe Inflation im September von 3,7 Prozent und die damit verbundene Spekulation auf eine weitere Zinserhöhung durch die US-Notenbank Fed sorgten allgemein für einen Anstieg der Renditen. In der zehnjährigen Laufzeit sprang sie für Bundesanleihen zeitweise bis auf ein Tageshoch bei 3,50 Prozent.

"Unter dem Eindruck der deutlich erhöhten Benzin- und Dieselpreise ist der Verbraucherpreisindex im September kräftig gestiegen", kommentierte Analyst Ralf Umlauf von der Landesbank Helaba die Inflationsdaten. Die Jahresrate liege nicht nur oberhalb der Konsensschätzung, sondern auch deutlich oberhalb der Zielmarke der US-Notenbank. "Die Zinserhöhungserwartungen bezüglich der Fed werden somit wieder etwas angeheizt", sagte Umlauf./jkr/he