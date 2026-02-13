DAX24.816 -0,4%Est505.982 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7400 -1,4%Nas22.547 -0,2%Bitcoin57.079 -1,5%Euro1,1854 -0,2%Öl68,41 +1,0%Gold4.977 -1,3%
Deutsche Anleihen: Kaum verändert zum Wochenstart

16.02.26 17:09 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag wenig bewegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future lag kaum verändert bei 129,24 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Die Anleihen verteidigten so ihre jüngsten Kursgewinne. Mittlerweile seien diese nachhaltig aus ihrem Seitwärtskanal ausgebrochen, der seit Dezember 2025 Bestand gehabt habe, schrieb Analyst Daniel Lenz von der DZ Bank. Als treibende Kraft hinter dieser Bewegung gilt dem Experten zufolge die gewachsene Unsicherheit, welche Auswirkungen die KI-Revolution für die Geschäftsmodelle etlicher Branchen und Unternehmen habe. Insofern hätten die Anleger zuletzt bei den als sicher geltenden Staatspapieren zugegriffen.

Dem Anleihemarkt fehlt es zu Wochenbeginn an klaren Impulsen. In den USA ist Feiertag und die Börsen dort sind geschlossen. Auch an einigen Börsen in Asien wurde nicht gehandelt, etwa in China wegen des Neujahrsfestes./jsl/he