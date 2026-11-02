DAX 25.911 +0,4%ESt50 6.162 +0,5%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,30 +0,3%Nas 25.437 -2,9%Bitcoin 69.462 -0,9%Euro 1,1212 +0,1%Öl 108,7 -7,6%Gold 3.897 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

Deutsche Anleihen: Kaum verändert zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Montag kaum verändert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg geringfügig um 0,01 Prozent auf 122,44 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,32 Prozent.

Werbung

Im Blick der Märkte stand erneut der Ölmarkt. Die Ölpreise sind am Montag deutlich gefallen. US-Präsident Danald Trump will zunächst auf Diplomatie mit dem Iran setzen. Inflationserwartungen dürften so gedämpft werden. Mit Spannung erwartet wird, wie Trump nach den Zwischenwahlen reagieren wird. In Deutschland profitierten die Anleihekurse aber kaum von der Entwicklung.

Die Kurse französischer Anleihen legten zu und die Renditen gaben nach. Die Entscheidung der Ratingagentur Fitch vom Freitag, den Ausblick für die Bonitätsnote "A+" auf negativ zu setzten, belastete die Kurse nicht. Die Änderung "spiegelt eine Verschlechterung seit unserer Überprüfung im August 2026 wider, die schwächeres Wachstum, höhere Finanzierungskosten und ein größeres Defizit umfasst", teilte die Ratingagentur am späten Freitagabend mit. "Anhaltende politische Fragmentierung und ein schwieriges soziales Umfeld erhöhen die Schwierigkeit, eine nachhaltige Haushaltskonsolidierung zu erreichen."

Die Stimmung in den Industrieunternehmen der Eurozone verschlechterte sich im Oktober etwas weniger als zunächst ermittelt. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex fiel um 0,2 Punkte auf 52,7 Punkte, wie S&P Global nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Im Monat zuvor hatte der Stimmungsindikator noch den höchsten Stand seit Mai 2022 erreicht. S&P-Chefvolkswirt Chris Williamson spricht trotz des leichten Stimmungsdämpfers von "der besten Expansionsphase der Eurozone-Industrie seit über vier Jahren"./jsl/jkr/mis

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.