Deutsche Anleihen: Kurse legen deutlich zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,41 Prozent auf 174,60 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,07 Prozentpunkte auf minus 0,34 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen merklich nach. In Ländern wie Italien und Griechenland war der Rückgang noch stärker

Wie schon am Freitag stiegen die Renditen am Montag zunächst nicht weiter. In den vergangen Wochen sind die Kapitalmarktzinsen, ausgehen von den USA, auch in Deutschland kräftig gestiegen. Vergangene Woche war die Zehnjahresrendite mit minus 0,20 Prozent auf den höchsten Stand seit fast einem Jahr geklettert. Hintergrund sind steigende Wachstums- und Inflationserwartungen in den Vereinigten Staaten wegen des dort angepeilten riesigen Konjunkturpakets.

Die Notenbanken in der Eurozone und den USA versuchen jedoch, Straffungserwartungen entgegenzutreten. Die EZB werde und müsse einem ungerechtfertigten Anstieg der Renditen nicht zulassen, sagte der Chef der französischen Notenbank Francois Villeroy de Galhau. Hierzu müsse die EZB zunächst ihr in der Krise aufgelegtes Anleihekaufprogramm PEPP nutzen. Eine erneute Zinssenkung wollte er aber auch nicht ausschließen. Er wiederholte so Aussagen anderer EZB-Vertreter.

Der in Deutschland sich im Februar beschleunigende Preisauftrieb hat die Anleihen nicht belastet. Die Jahresinflationsrate stieg von 1,0 Prozent im Vormonat auf 1,3 Prozent. Ökonomen hatten mit einem Anstieg auf 1,2 Prozent gerechnet. Experten verweisen allerdings auf Sondereffekte wie die ausgelaufene Mehrwertsteuersenkung und die CO2-Abgabe.

/jsl/he