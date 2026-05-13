Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 124,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.

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Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In Deutschland und der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dürfte die internationale Politik das Geschehen dominieren.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Handelsfragen dürften wieder Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.

Am Nachmittag dürften noch Konjunkturdaten aus den USA beachtet werden. So stehen die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Einzelhandelsumsätzen an./jsl/jha/