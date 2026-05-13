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Deutsche Anleihen: Kurse legen etwas zu

14.05.26 09:55 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag in einem ruhigen Feiertagshandel ein wenig zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 124,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,08 Prozent.

Dem Markt fehlte es zunächst an klaren Impulsen. In Deutschland und der Eurozone werden keine wichtigen Konjunkturdaten veröffentlicht. Weiterhin dürfte die internationale Politik das Geschehen dominieren.

Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping hat US-Präsident Donald Trump in Peking mit militärischen Ehren empfangen. Handelsfragen dürften wieder Thema sein. Auch der Iran-Krieg wird wohl besprochen.

Am Nachmittag dürften noch Konjunkturdaten aus den USA beachtet werden. So stehen die Zahlen zu den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe und den Einzelhandelsumsätzen an./jsl/jha/