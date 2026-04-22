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Deutsche Anleihen: Kurse sinken leicht

23.04.26 12:05 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach den Gewinnen zur Wochenmitte haben die Kurse deutscher Staatsanleihen am Donnerstag wieder leicht nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future fiel um 0,12 Prozent auf 125,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe stieg auf 3,03 Prozent.

Weiterhin wird das Marktgeschehen vom Iran-Krieg bestimmt. US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Teheran sieht sich jedoch mit der Blockade der für die Weltwirtschaft wichtigen Straße von Hormus in einer Position der Stärke. Vermittlerstaaten, darunter die Türkei, Pakistan und Ägypten, bemühen sich nach Informationen des "Wall Street Journal" fieberhaft, ein neues Treffen der beiden Seiten zu arrangieren, möglicherweise für diesen Freitag.

Die USA wie auch der Iran warnten, dass sie bereit seien, die Kämpfe wieder aufzunehmen. Damit bleibt die Sorge präsent, dass die Ölpreise langfristig auf einem hohen Niveau bleiben und so die Inflation deutlich anheizen.

Konjunkturdaten aus der Eurozone wirkten sich unter dem Strich kaum aus. Die Stimmung in den Unternehmen der Eurozone hat sich im April wegen der Folgen des Iran-Kriegs weiter verschlechtert und deutet auf ein Ende des Wachstums hin. Vor allem hohe Öl- und Gaspreise sowie die Sorge vor möglichen Lieferengpässen lassen die Firmen pessimistischer in die Zukunft schauen.

Nach Einschätzung von Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank, dürften die hohen Energiepreise das Wachstum spürbar belasten. Vor allem der Dienstleistungssektor komme unter Druck./la/jkr/jha/