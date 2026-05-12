Deutsche Anleihen: Kurse stabilisieren sich nach den jüngsten Verlusten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben sich am Mittwoch nach den jüngsten Verlusten stabilisiert. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,02 Prozent auf 124,68 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,11 Prozent.

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Die Anleihekurse profitierten etwas davon, dass die Ölpreise nicht weiter gestiegen sind. An den beiden Vortagen waren sie noch durch einen deutlichen Anstieg der Ölpreise belastet worden. Höhere Inflationserwartungen schürten die Spekulation, dass die Europäische Zentralbank (EZB) die Leitzinsen anheben könnte.

Bundesbankpräsident Joachim Nagel hatte zuletzt vor einer höheren Inflation gewarnt und eine schnelle Zinserhöhung durch die EZB auf der nächsten Zinssitzung im Juni in Aussicht gestellt. "Wir können die hohen Energiepreise nicht ausblenden", sagte Nagel dem "Handelsblatt" (Mittwoch). "Zinserhöhungen werden immer wahrscheinlicher, wenn sich das Inflationsbild nicht grundsätzlich ändert." Er wollte Inflationsraten über vier Prozent in einzelnen Monaten nicht ausschließen.

Die Anleihekurse in Großbritannien erholten sich etwas. Nach den desaströsen Wahlergebnissen bei den Kommunal- und Regionalwahlen sieht es jetzt doch danach aus, dass Premierminister Keir Starmer im Amt bleiben kann. Nach einigen Rücktrittsaufforderungen sichern Berichten zufolge zahlreiche Labour-Abgeordnete dem Regierungschef ihre Unterstützung zu. Die Finanzmärkte waren zuletzt beunruhigt und fürchteten politische Instabilität./jsl/he