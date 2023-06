Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gestiegen. Bis zum Nachmittag legte der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,15 Prozent auf 133,81 Punkte zu. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,38 Prozent.

Am Nachmittag erhielten die Anleihen nach US-Daten Auftrieb. So entwickelten sich die Konsumausgaben der amerikanischen Verbraucher zuletzt eher schwach. Zudem gab das von der Zentralbank bevorzugte Inflationsmaß PCE nach. Beide Entwicklungen nehmen etwas Druck von der Fed, die bereits deutlich gestiegenen Leitzinsen weiter anzuheben. Zuvor hatte die Erwartung einer erneuten Leitzinserhöhung in den USA die Anleihen belastet.

Die Inflation in der Eurozone ist im Juni etwas stärker als erwartet gesunken. Die Verbraucherpreise legten zum Vorjahr um 5,5 Prozent zu, nach 6,1 Prozent im Monat zuvor. Es ist die niedrigste Inflationsrate seit Anfang 2022. Die derzeit stark beachtete Kernteuerung ohne schwankungsanfällige Preise für Güter wie Energie stieg zwar etwas an. Das Plus blieb aber leicht hinter den Erwartungen zurück.

Der Anstieg der Kernteuerungsrate hat laut Commerzbank-Ökonom Christoph Weil rein statistische Ursachen. Insgesamt dürfte die EZB die Inflationsdaten mit Wohlwollen zur Kenntnis nehmen. "Anders als der Markt gehen wir davon aus, dass die EZB nach der quasi angekündigten Leitzinsanhebung im Juli um 0,25 Prozentpunkte die Zinsen nicht weiter erhöhen wird", schreibt Weil./jsl/he