Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Dienstag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,34 Prozent auf 132,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,44 Prozent. Auch in den anderen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die trübe Stimmung an den Aktienmärkten in Europa stützte die Anleihen etwas. "Eine zweite Präsidentschaft von Donald Trump werde nach dem Anschlag immer wahrscheinlicher", schreiben die Experten der Commerzbank. "Fiskalische Bedenken stehen daher ganz oben auf der Agenda am Markt, da es unwahrscheinlich ist, dass Trump sich auf die Haushaltskonsolidierung konzentrieren wird." Zudem habe er angekündigt, Notenbankchef Jerome Powell zu ersetzen.

Am Vormittag wird mit den ZEW-Konjunkturerwartungen ein erster Frühindikator für den Monat Juli veröffentlicht. Ökonomen rechnen bei den Erwartungen für Deutschland mit einer Abschwächung. In den USA stehen am Nachmittag noch Daten zu den Einzelhandelsumsätzen auf dem Kalender./jsl/la/jha/