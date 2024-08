Deutsche Anleihen: Kursgewinne

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,15 Prozent auf 134,35 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen lag bei 2,24 Prozent.

Inflationsdaten aus Deutschland bewegten die Märkte nicht. Im Juli war die Jahresrate von 2,2 Prozent im Vormonat auf 2,3 Prozent gestiegen. Damit wurde eine Erstschätzung wie von Volkswirten erwartet bestätigt.

In den USA werden am Nachmittag keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die stärker als erwartet ausgefallenen wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung hatten am Vortag vor allem die Anleihekurse belastet. "Die Reaktion bei US-Treasuries war ungewöhnlich stark, was unterstreicht, wie empfindlich der Markt in diesen Tagen auf US-Makrodaten reagiert", kommentierte Christoph Rieger, Volkswirt bei der Commerzbank./jsl/jkr/jha/