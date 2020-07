Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Anhaltend hohe US-Neuinfektionen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Donnerstag gestiegen. Vor allem die hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen in den USA stützt die als sicher geltenden Anleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,23 Prozent auf 176,50 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf minus 0,47 Prozent.

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen in den USA bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. Binnen 24 Stunden gab es 58 600 neue Fälle, wie aus Zahlen der Johns-Hopkins-Universität in Baltimore am Donnerstagmorgen hervorgeht. Tags zuvor hatten die Wissenschaftler mit rund 60 000 Fällen binnen eines Tages einen Rekord verzeichnet. Experten befürchten, dass die Entwicklung die Erholung der US-Wirtschaft belasten könnte.

Enttäuschende deutsche Handelsdaten stützten zudem die Anleihen. Die Ausfuhren haben sich im Mai zwar etwas vom heftigen Einbruch in der Corona-Krise erholt, der Anstieg der Exporte lag im Monatsvergleich aber deutlich unter den Markterwartungen.

Zwar habe der Außenhandel das "Tal der Tränen durchschritten", erklärte Jörg Zeuner, Chefökonom von Union Investment. Verglichen mit dem Vorjahr sei der Handel aber noch sehr schwach. "Eine schnelle Erholung wird es nicht geben, da nicht alle wichtigen Wirtschaftsregionen gleichzeitig und gleich stark aus der Corona-Krise herauskommen", erwartet Zeuner./jsl/stk