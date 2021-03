Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Astrazeneca-Impfungen ausgesetzt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Montag gestiegen. Der richtungsweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte bis zum Nachmittag um 0,26 Prozent auf 171,74 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf minus 0,34 Prozent. In den meisten Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Die Anleihen profitierten am Nachmittag von einer gestiegenen Verunsicherung.

Deutschland, Frankreich und Italien haben die Impfungen mit dem Impfstoff von AstraZeneca vorerst ausgesetzt. Für Deutschland sprach das zuständige Paul-Ehrlich Institut von einem vorsorglichen Schritt. Die Verlangsamung der Impfungen könnten dazu führen, dass wirtschaftliche Beschränkungen in der Pandemie länger in Kraft bleiben und die Erholung so verlangsamt wird./jsl/fba