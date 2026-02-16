DAX25.005 +0,8%Est506.022 +0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,7500 +0,2%Nas22.533 -0,1%Bitcoin57.155 -1,8%Euro1,1836 -0,1%Öl67,27 -1,9%Gold4.871 -2,4%
Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Britische Anleihen profitieren von Jobdaten

17.02.26 17:45 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag erneut zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,13 Prozent auf 129,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel im Gegenzug auf 2,74 Prozent.

Wer­bung

In dem aktuell unsicheren Umfeld bleibt damit die Nachfrage nach den als sicher geltenden Staatspapieren hoch. Sie profitieren davon, dass es den Aktienmärkten aktuell an Schwung fehlt. So zeigt die Berichtssaison der Unternehmen weiterhin gemischte Ergebnisse, und die Sorgen rund um Künstliche Intelligenz (KI) bleiben präsent. Es wird befürchtet, dass traditionelle Geschäftsmodelle durch KI gefährdet werden können.

Etwas gestützt wurden die Anleihen auch durch eher schwache Konjunkturdaten aus Deutschland. Die Konjunkturerwartungen des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) für Deutschland haben sich im Februar überraschend eingetrübt. Ökonomen hatten hingegen eine erneute Verbesserung erwartet. Schließlich hatten sich zuletzt einige andere Konjunkturdaten wie die Auftragseingänge verbessert.

"Die deutsche Wirtschaft befindet sich in einer Phase fragiler Erholung", kommentierte ZEW-Präsident Achim Wambach. "Die strukturellen Herausforderungen, insbesondere in der Industrie und bei den Privatinvestitionen, bleiben erheblich. "

Wer­bung

Auch europaweit legten die Anleihekurse zu. Besonders deutlich waren die Aufschläge in Großbritannien, nachdem Daten zum Arbeitsmarkt die Renditen zusätzlich unter Druck gesetzt hatten. So schwächte sich das Lohnwachstum überraschend deutlich ab. Zudem erhöhte sich die Arbeitslosenquote unerwartet etwas. Damit steigt aus Sicht von Finanzmarktakteuren die Wahrscheinlichkeit, dass die Bank of England den Leitzins in diesem Jahr zweimal senkt, um die Wirtschaft anzukurbeln./jsl/he