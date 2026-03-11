DAX23.635 ±-0,0%Est505.773 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1700 -1,6%Nas22.716 +0,1%Bitcoin60.489 -0,6%Euro1,1563 +0,1%Öl96,62 +3,2%Gold5.188 +0,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Lufthansa 823212 SAP 716460 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Vonovia A1ML7J Deutsche Bank 514000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Ölpreise steigen: DAX schwächer -- Verluste in Asien -- RWE besser als befürchtet -- Zalando: Aktienrückkauf -- BMW: Schwache Zahlen -- Daimler Truck, Siemens Energy, Rüstungsaktien, AIXTRON im Fokus
Top News
Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt Generali-Aktie mit Plus: Rekordgewinn im Tagesgeschäft - Dividendenplus und Aktienrückkauf angekündigt
grenke-Aktie zieht an: Mehr Dividende nach Gewinnplus grenke-Aktie zieht an: Mehr Dividende nach Gewinnplus
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Erholung nach deutlichen Vortagsverlusten

12.03.26 11:03 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben sich nach deutlichen Kursverlusten am Vortag ein wenig erholt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,20 Prozent auf 126,42 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,92 Prozent. Im frühen Handel war die Rendite noch zeitweise bis auf 2,95 Prozent gestiegen und hatte damit den höchsten Stand seit 2023 erreicht.

Wer­bung

Der Krieg im Iran steht weiter im Blick der Märkte. Die Freigabe von strategischen Rohölreserven durch die Internationale Energieagentur (IEA) hat einen erneuten Ölpreisanstieg nicht verhindert. Während US-Präsident Donald Trump erneut ein baldiges Ende des Iran-Krieges in Aussicht stellte, nehmen die iranischen Streitkräfte immer stärker die Energiewirtschaft in der Golfregion ins Visier. Mit den Attacken will die Regierung in Teheran die Kosten für eine Fortsetzung des Krieges in die Höhe treiben.

Nach jüngsten Aussagen von EZB-Vertretern ist an den Finanzmärkten die Erwartung gewachsen, dass die Notenbank in diesem Jahr die Leitzinsen anheben könnte. Dies hatte die Kurse am Vortag deutlich belastet.

Marktbewegende Konjunkturdaten wurden in der Eurozone am Vormittag nicht veröffentlicht. In den USA stehen am Nachmittag die wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe auf dem Kalender. Der am vergangenen Freitag veröffentlichte monatliche Arbeitsmarktbericht war hinter den Erwartungen zurückgeblieben./jsl/jkr/stk