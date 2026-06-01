DAX25.236 +0,9%Est506.087 +0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,9300 -4,1%Nas27.087 +0,4%Bitcoin59.576 -2,8%Euro1,1644 +0,1%Öl93,43 -1,9%Gold4.526 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Microsoft 870747 Micron Technology 869020 Siemens Energy ENER6Y Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 RENK RENK73 ServiceNow A1JX4P Deutsche Telekom 555750 Bayer BAY001 Amazon 906866 Lufthansa 823212 NEL ASA A0B733
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nahostkonflikt im Blick: DAX in Grün -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Anthropic steuert wohl auf IPO zu -- Abivax, Bayer, Infineon, Siemens Energy, DroneShield, Alphabet, Berkshire, BYD im Fokus
Top News
Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger Trump glaubt weiter an Einigung mit dem Iran: DAX-Anleger wieder mutiger
Fluence Energy – Der Batteriespeicher-Spezialist springt ins NVIDIA-Ökosystem und avanciert zum Energie-Infrastrukturpartner der KI-Fabrik-Ära! Fluence Energy – Der Batteriespeicher-Spezialist springt ins NVIDIA-Ökosystem und avanciert zum Energie-Infrastrukturpartner der KI-Fabrik-Ära!
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Gefallene Ölpreise stützen

02.06.26 10:29 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Dienstag nach deutlichen Vortagsverlusten gestiegen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 126,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,95 Prozent.

Weiterhin bestimmt die Lage im Nahen Osten und die Entwicklung der Ölpreise das Geschehen. Am Vortag hatte sich die Lage weiter zugespitzt und die Anleihekurse waren deutlich gesunken. Der Iran droht angesichts des eskalierenden Konflikts zwischen Israel und der mit Teheran verbündeten Hisbollah-Miliz im Libanon mit einem Abbruch der Verhandlungen mit den USA im Iran-Krieg. US-Präsident Donald Trump betonte hingegen auf Truth Social, die Gespräche mit Teheran würden in "schnellem Tempo" fortgeführt.

"Das Auf und Ab zwischen Hoffnung und Sorge setzt sich daher fort", schreiben die Experten der Helaba. "Allerdings ist zu beobachten, dass der Konflikt mit dem Iran und die Schließung der Straße von Hormus etwas an Bedeutung verloren haben." Die Anleger würden auch auf andere Themen schauen. Schließlich habe sich die US-Konjunktur bislang widerstandsfähig erwiesen.

Am Vormittag werden die Verbraucherpreisdaten aus der Eurozone erwartet. Von Bloomberg befragte Volkswirte erwarten einen Anstieg der Inflationsrate im Mai von 3,0 Prozent im Vormonat auf 3,2 Prozent. Die Europäische Zentralbank (EZB) strebt auf mittlere Sicht eine Rate von 2,0 Prozent an. An den Finanzmärkten wird erwartet, dass die EZB angesichts der wachsenden Inflationsgefahren in der kommenden Woche ihre Leitzinsen anheben wird./jsl/stk