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Deutsche Anleihen: Kursgewinne - gesunkene Ölpreise stützen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag angesichtgs gefallener Ölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,32 Prozent auf 124,85 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,14 Prozent.

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Ein Ende der US-Angriffsserie hat die Ölpreise belastet und die Anleihekurse gestützt. Die jüngste Pause der US-Angriffe am Wochenende nährte Hoffnung auf eine Deeskalation in dem seit Ende Februar tobenden Konflikt. Auch der Iran hatte angedeutet, seine Angriffe vorerst auszusetzen. Damit wurden die zuletzt wieder gestiegenen Inflationsgefahren gedämpft.

Mit Spannung erwartet wird das um 10.00 Uhr anstehende Ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Volkswirte erwarten eine leichte Verbesserung. Das Ifo-Geschäftsklima ist ein wichtiger Frühindikator für die Wirtschaftsentwicklung in Deutschland./jsl/men