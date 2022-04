Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Harte chinesische Corona-Politik stützt

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Montag deutlich zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Nachmittag um 0,84 Prozent auf 154,56 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen fiel auf 0,85 Prozent. In der vergangenen Woche war sie mit 0,97 Prozent auf den höchsten Stand seit Mitte 2015 gestiegen.

Vor allem die scharfe chinesische Corona-Politik stützte die als sicher geltenden Anleihen. Die harten Maßnahmen belasten die Wirtschaft weltweit. Die Wirtschaftsmetropole Shanghai geht bereits in die vierte Woche eines harten Lockdowns. Jetzt werden auch die Bewohner Pekings zu Massentests aufgefordert. Zudem sorgt der anhaltende Krieg in der Ukraine weiterhin für Verunsicherung.

Das Ifo-Geschäftsklima in Deutschland überraschte hingegen positiv. Es stieg im April entgegen den Erwartungen an. "Nach dem ersten Schock über den russischen Angriff zeigt die deutsche Wirtschaft sich widerstandsfähig", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest. Die immer noch pessimistischen Erwartungen der Unternehmen hellten sich spürbar auf, die aktuelle Lage wurde kaum besser bewertet.

"Das ändert aber wenig daran, dass die Unternehmen wegen des Ukraine-Kriegs und eines nach wie vor möglichen Energieembargos mit großer Sorge in die Zukunft blicken", kommentierte Jörg Krämer Chefvolkswirt der Commerzbank. "Die Geschäftserwartungen in der Industrie befinden sich nach wie vor auf Niveaus, bei denen es in der Vergangenheit zu Rezessionen gekommen war."

Kaum Auswirkung am Rentenmarkt hatte der Sieg von Amtsinhaber Emmanuel Macron in den französischen Präsidentschaftswahlen. Vor der Wahl hatten Beobachter vor erheblichen Konsequenzen für die EU-Politik gewarnt, falls seine rechte Herausforderin Marine Le Pen die Wahl gewinnen sollte. Le Pen vertritt im Gegensatz zu Macron viele europakritische Positionen.

/jsl/he