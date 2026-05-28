Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hoffnung auf Iran-Abkommen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future legte um 0,19 Prozent auf 126,39 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 2,94 Prozent.

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Händler verwiesen auf Fortschritte bei den Verhandlungen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran. US-Präsident Donald Trump hat eine "endgültige Entscheidung" zu den Verhandlungen mit Teheran angekündigt. Er werde sich dazu jetzt im Lagezentrum (Situation Room) treffen, teilte Trump auf der Plattform Truth Social mit. Der Situation Room ist ein Kommandoraum im Weißen Haus. Dort trifft sich ein US-Präsident traditionell mit Sicherheits-, Militär- und Geheimdienstvertretern.

Seit Tagen wird zu einem Rahmenabkommen zwischen den USA und Iran intensiv verhandelt. Berichten zufolge soll eine Einigung kurz bevorstehen. Zuletzt war jedoch offen, ob Trump zustimmen wird. Auch eine Bestätigung der iranischen Führung stand zunächst aus. Die Ölpreise gaben jedoch nach. Dies dämpfte die Inflationserwartungen etwas und stützten die Anleihekurse.

Die am Vormittag in der Eurozone veröffentlichten Verbraucherpreisdaten schoben die Anleihekurse ein wenig an. In Deutschlands war die Inflationsrate unerwartet auf 2,6 Prozent gesunken. "Wenn die Rohölpreise sich bis zu einer Verhandlungslösung über die Straße von Hormus auf ihrem jetzigen Niveau halten, dann bleibt die Inflationsrate in Deutschland in den kommenden Monaten in etwa auf dem jetzigen Niveau", schreibt Dekabank-Chefvolkswirt Ulrich Kater. Das sei nicht zu vergleichen mit der hohen Inflationswelle nach Beginn des Ukraine-Kriegs.

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Die EZB sollte laut Kater trotzdem die Leitzinsen anheben. Auf diese Weise trage sie dazu bei, dass langfristige Inflationserwartungen gar nicht erst aufkämen. Zudem ist die Inflation in Frankreich, Italien und Spanien gestiegen. Zuletzt hatten auch EZB-Vertreter Signale für eine Leitzinserhöhung im Juni gegeben./jsl/he