Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Hohe Nachfrage nach grünen Anleihen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Mittwoch zugelegt. Sie knüpften damit an die Kursgewinne vom Vorabend an. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,12 Prozent auf 176,32 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug minus 0,44 Prozent.

Am Morgen trübten schwache Daten vom deutschen Einzelhandel die Stimmung und stützten die als sicher geltenden Staatsanleihen. Im Juli sanken die Erlöse um preisbereinigt (real) 0,9 Prozent zum Vormonat. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg um 0,5 Prozent gerechnet.

Zudem scheint das Anlegerinteresse an der ersten "grünen" Anleihe des Bundes sehr hoch zu sein. Bei der Platzierung des Wertpapiers habe der Bund am Mittwoch Gebote über 30 Milliarden Euro erhalten, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg mit Bezug auf eine informierte Person. Der Verkauf erfolgt nicht öffentlich, sondern durch beteiligte Banken an interessierte größere Investoren. Unter sogenannten grünen Wertpapieren versteht man Titel, mit denen umweltschonende Zwecke finanziert werden sollen.

In den USA werden am Nachmittag noch Daten zum Arbeitsmarkt und aus der Industrie veröffentlicht. Zum anderen steht am Abend der Konjunkturbericht der US-Notenbank Fed auf dem Programm./jsl/bgf/mis