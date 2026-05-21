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Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Ifo-Geschäftsklima bewegt kaum

22.05.26 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Freitag etwas zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,22 Prozent auf 125,46 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,03 Prozent.

Besser als erwartet ausgefallene Konjunkturdaten aus Deutschland bewegten die Kurse der Anleihen kaum. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hat sich im Mai nach Einbrüchen in den Monaten zuvor wieder etwas erholt. Der Anstieg des Ifo-Geschäftsklimas kam zudem unerwartet. Ökonomen hatten einen leichten Rückgang erwartet. "Die deutsche Wirtschaft stabilisiert sich vorerst, die Lage bleibt aber fragil", kommentierte Ifo-Präsident Clemens Fuest.

"Der bessere ifo-Geschäftsklimaindex ist eine erste Indikation, dass im zweiten Quartal zumindest ein Schrumpfen der deutschen Volkswirtschaft ausbleiben könnte", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Doch die wirtschaftlichen Sorgen bleiben groß, solange der Iran-Konflikt und die Schließung der Straße von Hormus anhalten."

Die heftigen Preisausschläge am Ölmarkt bestimmen weiter das Geschehen an den Finanzmärkten. Trotz verschiedener Bemühungen ist eine Öffnung der Straße von Hormus weiterhin nicht in Sicht. Jüngste Aussagen aus den USA und dem Iran waren zum Teil widersprüchlich und ließen zentrale Streitpunkte offen.

Der Ölpreisanstieg hat die Inflationsgefahren erhöht. An den Finanzmärkten wird daher erwartet, dass die Europäische Zentralbank im Juni ihre Leitzinsen anheben wird. Allerdings dürfte dies auch die angeschlagene Konjunktur weiter belasten./jsl/he