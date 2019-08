Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Italien-Krise verunsichert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Regierungskrise in Italien hat die Kurse deutscher Staatsanleihen gestützt. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg auf 177,28 Punkte. Am Donnerstagnachmittag hatte der Bund-Future noch deutlich unter 177 Punkten notiert. Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen fiel um 0,02 Prozentpunkte auf minus 0,586 Prozent.

Nach nur 14 Monaten an der Macht ist die Populisten-Allianz aus rechter Lega und Fünf-Sterne-Bewegung in Italien gescheitert. Innenminister und Lega-Chef Matteo Salvini sieht keine Zukunft mehr für das Regierungsbündnis und forderte am Donnerstagabend eine Neuwahl. Regierungschef Giuseppe Conte warf dem Anführer der rechten Lega am Donnerstagabend in Rom vor, dass dieser aus der Zustimmung, die seine Partei gerade genießt, Kapital schlagen wolle. Italien ist die drittgrößte Volkswirtschaft der Eurozone und leidet unter einer schwächelnden Wirtschaft und einem hohen Schuldenstand.

Schwache Daten aus Deutschland und Frankreich bewegten die Anleihen kaum. So ist der deutsche Handelsbilanzüberschuss im Juni stärker gesunken als erwartet. Die französische Industrieproduktion ist im Juni im Vergleich zum Vormonat deutlicher als prognostiziert gefallen.

Die Kurse italienischer Staatsanleihen gerieten stark unter Druck. Die Rendite zehnjähriger italienischer Anleihen stieg im Gegenzug um 0,27 Prozentpunkte auf 1,80 Prozent. Die Kurse anderer südeuropäischer Länder wie Spanien und Portugal gaben ebenfalls nach, aber nur leicht./jsl/jkr/mis