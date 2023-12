Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Japanische Renditen steigen deutlich

Normalisierung des wirtschaftlichen Umfelds in Reichweite

Heute im Fokus

Maersk setzt ab 2024 Methanol-Großcontainerschiff ein. adidas und PUMA von Gewinnmitnahmen belastet. Jefferies hebt TUI-Kursziel an. Barclays erhöht Deutsche Telekom-Kursziel. Renault will Produktionskosten mittels Digitalisierung senken. Stellantis protestiert gegen vermeintliche Wettbewerbsverzerrung in Kalifornien. Kapitalerhöhung bei ams OSRAM bald abgeschlossen. PVA Tepla-Finanzvorständin Ketter wird Chefin.