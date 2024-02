Deutsche Anleihen: Kursgewinne nach Talfahrt am Vortag

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben am Mittwoch nach deutlichen Vortagsverlusten zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,39 Prozent auf 133,47 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,36 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einer Gegenbewegung am Rentenmarkt. Am Vortag hatte ein unerwartet schwacher Rückgang der US-Inflation die Erwartungen auf eine baldige Zinssenkung durch die Notenbank Federal Reserve gedämpft. Dies hatte den Renditen an den Anleihemärkten kräftigen Auftrieb verliehen.

Die freundlichere Stimmung zur Wochenmitte erklärten Beobachter mit Inflationszahlen aus Großbritannien. Die Teuerung stagnierte im Januar, wohingegen Analysten einen Anstieg erwartet hatten. An den Märkten wurden Erwartungen auf baldige geldpolitische Lockerungen durch die britische Notenbank gestärkt. Die Kapitalmarktzinsen sanken daraufhin.

Am Nachmittag wird der britische Notenbankchef Andrew Bailey Gelegenheit haben, sich zur Geldpolitik zu äußern. Er absolviert einen Auftritt vor dem Wirtschaftsausschuss des Oberhauses. Aus der Eurozone melden sich ebenfalls einige Notenanker zu Wort, darunter Bundesbankpräsident Joachim Nagel. Entscheidende Konjunkturdaten aus den USA werden nicht erwartet.

/bgf/jsl/mis