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Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Rückgang der Ölpreise stützt

09.06.26 17:35 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Dienstag gestützt durch gesunkene Ölpreise zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,16 Prozent auf 125,35 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,05 Prozent.

Die gesunkenen Ölpreise stützten die Anleihekurse etwas. Nachdem der Iran und Israel ihre wechselseitigen Angriffe am Montag beendet haben, entspannte sich auch die Lage am Ölmarkt. So wurden Inflationserwartungen nicht weiter angeheizt. Diese waren seit Kriegsbeginn Ende Februar deutlich gestiegen. An den Finanzmärkten wird fest damit gerechnet, dass die Europäische Zentralbank (EZB) an diesem Donnerstag den Leitzins um 0,25 Prozentpunkte anheben wird.

Industriedaten aus Deutschland bewegten den Anleihemarkt kaum. Im April legte die Gesamtproduktion wie erwartet leicht zu. "Die zuletzt schwachen Stimmungsindikatoren lassen aber befürchten, dass sich dies nicht als nachhaltig erweisen wird", kommentierte Ralph Solveen, Volkswirt bei der Commerzbank. "Vielmehr dürfte die Produktion in der Industrie im engeren Sinne in den kommenden Monaten angesichts der Belastungen durch den Iran-Krieg eher wieder fallen und damit dazu beitragen, dass die deutsche Wirtschaft im zweiten Quartal leicht schrumpft."/jsl/jha/