Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Sorgen um US-Wirtschaft belasten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Sorgen über eine harte Landung der US-Wirtschaft stützen die Festverzinslichen. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,27 Prozent auf 135,59 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,14 Prozent.

Zuletzt haben schwache amerikanische Konjunkturdaten die Erwartungen an Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed verstärkt. Die Verunsicherung über die künftige Entwicklung in den USA belastete die Aktienmärkte in Asien und Europa und sorgte für eine stärkere Nachfrage nach festverzinslichen Papieren. Am Freitag hat ein schwacher amerikanischer Arbeitsmarktbericht die Verunsicherung angefacht. Hinzu kam ein schwacher ISM-Index für die US-Industrie.

Die Daten würden die Frage aufwerfen, ob eine amerikanische Rezession nach dem beispiellosen Zinserhöhungszyklus wirklich vermieden werden könne, schreibt Hauke Siemßen, Anleiheexperte bei der Commerzbank. Dies habe Erwartungen an eine Notfallzinssenkung durch die US-Notenbank Fed geschürt. An den zuletzt stark gestiegenen Bewertungen an den Anleihemärkten dürfte sich angesichts der niedrigen Risikoneigung und der Rezessionssorgen so schnell nichts ändern, schreibt Siemßen.

Weiteren Aufschluss über die wirtschaftliche Lange in den USA dürften die am Nachmittag anstehenden Konjunkturdaten aus den USA liefern. Es steht der viel beachtete Einkaufsmanagerindex ISM für den Dienstleistungssektor für den Monat Juli an. Die Anleihemärkte seien nach den jüngsten Konjunkturdaten gut auf eine schwache Zahl vorbereitet, schreibt Siemßen./jsl/jkr/men