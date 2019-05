Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Trump-Drohungen gegen Mexiko verunsichern

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen sind am Freitag gestiegen. Der Terminkontrakt Euro-Bund-Future legte am Morgen um 0,09 Prozent auf 168,35 Punkte zu. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel um 0,02 Prozentpunkte auf ein Rekordtief von minus 0,20 Prozent.

Erneut hat die protektionistische Handelspolitik von US-Präsident Donald Trump für Verunsicherung gesorgt. Er will Mexiko mit Strafzöllen auf alle Warenimporte dazu zwingen, die illegale Migration durch das Land in die Vereinigten Staaten stoppen. Vom 10. Juni an würden Zölle in Höhe von fünf Prozent auf sämtliche Einfuhren aus Mexiko erhoben. Damit macht Trump zusätzlich zum Handelskonflikt mit China eine weitere Front auf. Während Aktien belastet wurden, legten die als sicher geltenden Staatsanleihen zu.

Gestützt wurde der Anleihemarkt auch durch überraschend gefallene Einzelhandelsumsätze in Deutschland. Zudem enttäuschte ein Frühindikator aus der chinesischen Industrie. Im Mai ist der von der Regierung erstellte Indikator für die Stimmung der Einkaufsmanager in der Industrie unter die Schwelle von 50 Punkten gefallen. Er signalisiert damit einen Rückgang der wirtschaftlichen Aktivität in der chinesischen Industrie./jsl/jkr/jha/