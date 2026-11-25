FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch angesichts von Kursverlusten an den Technologiebörsen zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,40 Prozent auf 123,34 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 3,23 Prozent.

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Die Unsicherheit im Technologiesektor hat wieder zugenommen. "Die Risiken rund um den KI-Investitionszyklus treten wieder in den Vordergrund", schreiben Experten der Dekabank. "Der Technologiesektor ist in der aktuellen Marktphase anfällig, solange Unklarheit über die Auswirkung der neuen Exportregeln des US-Handelsministeriums für KI-Chips anhält." So waren die Technologiewerte an der Börse in New York am Dienstag unter Druck geraten, wovon die als sicher geltenden Staatsanleihen profitierten.

Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal etwas weniger gewachsen als zunächst angenommen. Von Juli bis September legte das Bruttoinlandsprodukt um 0,1 Prozent zum Vorquartal zu. Auf Basis vorläufiger Daten hatte das Statistische Bundesamt zunächst ein Plus von 0,2 Prozent errechnet.

"Das Wachstum fällt alles andere als üppig aus, doch da ursprünglich selbst eine Stagnation nicht ausgeschlossen werden konnte, ist das zarte Plus dennoch zufriedenstellend", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt der VP Bank. "Die hohen Energiepreise, aber auch das Niedrigwasser auf dem Rhein und dadurch ausgelöste Unterbrechungen von Lieferketten wurden zu einer konjunkturellen Belastung."/jsl/jkr/stk