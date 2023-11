Deutsche Anleihen: Kursgewinne vor Fed-Zinsentscheid - Schwache US-Daten

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Mittwoch vor den geldpolitischen Entscheidungen der US-Notenbank zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg um 0,72 Prozent auf 129,43 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel auf 2,76 Prozent. In allen Ländern der Eurozone gaben die Renditen nach.

Gestützt wurden die Anleihen durch schwache Wirtschaftsdaten aus den USA. So hat sich die Stimmung in der Industrie im Oktober merklich eingetrübt. Der viel beachtete Einkaufsmanagermanagerindex ISM signalisiert einen Rückgang der Aktivität. Zudem ist die Beschäftigungszahl in der Privatwirtschaft laut dem Arbeitsmarktdienstleister ADP im Oktober weniger stark gestiegen als erwartet. Der Arbeitsmarktbericht der US-Regierung wird am Freitag veröffentlicht.

Der insgesamt aber weiter robuste Arbeitsmarkt treibt die Lohnentwicklung und erschwert so der US-Notenbank die Inflationsbekämpfung. Die Fed wird um 19.00 Uhr ihre Zinsentscheidung veröffentlichen. Sie wird laut Volkswirten das Zinsniveau wohl erneut nicht antasten. Damit würde die Notenbank zum zweiten Mal in Folge still halten. Die Leitzinsspanne würde weiter zwischen 5,25 und 5,50 Prozent liegen. Angesichts der robusten Konjunktur in den USA wird eine spätere Leitzinserhöhung an den Märkten nicht ausgeschlossen. In der Eurozone gilt dies hingegen als unwahrscheinlich./jsl/he