Deutsche Anleihen: Kursgewinne - Wahlausgang in den USA bleibt offen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben angesichts des weiterhin offenen Wahlausgangs in den USA am Mittwoch zugelegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future kletterte bis zum Nachmittag um 0,16 Prozent auf 176,32 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe sank auf minus 0,64 Prozent.

Der noch vollkommen offene Wahlausgang in den USA hat die Märkte verunsichert. Der amtierende Präsident Donald Trump erklärte sich derweil selbst zum Wahlsieger und sprach aufgrund der weiterhin laufenden Auszählung von "Betrug". Zudem kündigte er an, vor das oberste US-Gericht - den Supreme Court - ziehen zu wollen. Die Märkte reagierten verunsichert auf die Meldung.

Im Tagesverlauf beruhigte sich die Lage. Zeitweise war der Bund-Future bis auf 176,83 Punkte gestiegen, gab dann aber einen Teil seiner Gewinne ab. "Da Joe Biden in Wisconsin derzeit leicht vorne liegt, scheint aber doch noch ein klarer Sieg möglich", kommentierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank. "Darüber freut man sich an den Finanzmärkten." Zuletzt lag Biden auch im wichtigen Bundesstaat Michigan ein wenig vor Trump. Sowohl bei den möglichen Wahlausgängen als auch bei den Reaktionen an den Finanzmärkten dürfte es laut Gitzel zunächst bei einem Hin und Her bleiben./jsl/he