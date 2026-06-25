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Deutsche Anleihen: Kursgewinne zu Handelsbeginn

26.06.26 10:23 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutschen Staatsanleihen haben am Freitag zugelegt. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Vormittag um 0,23 Prozent auf 127,56 Punkten. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 2,84 Prozent.

Zuletzt haben sich die Spannungen im Nahen Osten wieder verstärkt. Ein mutmaßlich iranischer Drohnenangriff auf ein Frachtschiff in der Straße von Hormus stellt das Rahmenabkommen zwischen Washington und Teheran zur Beendigung des Kriegs und Wiederöffnung der Meerenge auf die Probe. Der Vorfall vor der Küste des Omans ereignete sich wenige Stunden, nachdem Irans Revolutionsgarden gewarnt hatten, dass Durchfahrten nur auf von Teheran festgelegten Routen sicher seien.

Die Ausschläge am Anleihemarkt hielten sich aber in Grenzen. Schließlich erklärte US-Präsident Donald Trump am späten Donnerstag, dass die Meerenge offen sei. Die Ölpreise gaben ihr vorherigen Preisaufschläge teilweise wieder ab.

Seit Mitte Juni sind die Ölpreise stark unter Druck geraten, was die Inflationserwartungen am Markt dämpfte und für einen Rückgang der Renditen und einem Anstieg der Kurse sorgte. Grund war das Rahmenabkommen zwischen den USA und dem Iran./jsl/jkr/stk