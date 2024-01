Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Handelsstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Montag mit Kursgewinnen in die Woche gestartet. Am Morgen stieg der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,25 Prozent auf 134,33 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen fiel im Gegenzug auf 2,30 Prozent.

Mangels entscheidender Konjunkturdaten dürfte der Wochenauftakt am Anleihemarkt eher ruhig ausfallen. Aus den Reihen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed sind keine wichtigen geldpolitischen Äußerungen zu erwarten, weil in beiden Zentralbanken die übliche Schweigeperiode vor Zinsentscheidungen in Kraft ist. In dieser Woche trifft die EZB ihre Entscheidung, in der Woche darauf folgt die Federal Reserve.

In der Geldpolitik dreht sich derzeit viel um die Frage, wann und in welchem Ausmaß die Notenbanken ihre straffe Geldpolitik lockern. Die großen Zinshoffnungen an den Finanzmärkten sind zuletzt etwas kleiner geworden, nachdem sich zahlreiche Notenbanker gegen eine rasche Zinswende ausgesprochen hatten. Hintergrund der Debatte ist die rückläufige Inflation, die den Währungshütern Spielraum für Zinssenkungen bietet.

/bgf/mis