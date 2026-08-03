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Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Start - Ölpreise sinken

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen sind am Montag nach einer Beruhigung der Lage im Nahen Osten und der deswegen sinkenden Ölpreise mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,43 Prozent auf 124,76 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,15 Prozent.

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Die Lage im Iran hat sich nach der jüngsten Zuspitzung deutlich beruhigt. Da US-Präsident Donald Trump am Wochenende neue Gespräche mit dem Iran angekündigt und gleichzeitig einen Großangriff abgesagt hatte, gaben die Ölpreise zum Auftakt der Woche kräftig nach. Die Gespräche sollen am Montagnachmittag stattfinden, wie Trump ankündigte. Aus dem Iran gab es in der Nacht zunächst keine Bestätigung für geplante Gespräche.

Mit dem kräftigen Rückgang der Ölpreise zum Wochenstart schwinden aus Sicht von Experten auch die Inflationsängste und die Sorgen vor steigenden Leitzinsen./jha/zb