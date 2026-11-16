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Deutsche Anleihen: Kursgewinne zum Wochenstart

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Montag zugelegt. Der richtungsweisende Euro-Bund-Future stieg um 0,10 Prozent auf 121,97 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe lag bei 3,37 Prozent.

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Ein wenig gestützt wurden die Anleihekurse durch die gesunkenen Rohölpreise. Experten erwarten zunehmend ein Überangebot am Rohölmarkt. Eine Entspannung am Persischen Golf ist allerdings nicht in Sicht. Konjunkturdaten aus der Eurozone bewegten den Markt kaum. Die Industrieproduktion in der Eurozone ist im September etwas weniger als erwartet gestiegen.

"Die neue Woche wird voraussichtlich weniger von Konjunkturdaten als von unternehmensspezifischen und geopolitischen Ereignissen geprägt sein", kommentierten die Experten der Dekabank. Die wichtigste Konjunkturzahl der Woche sei die ZEW-Umfrage für Deutschland am Dienstag./jsl/he

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