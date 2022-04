Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Bundesanleihen haben am Freitag nachgegeben. Bis zum Nachmittag fiel der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,31 Prozent auf 156,47 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen stieg auf 0,70 Prozent. Sie bewegt sich damit etwas unterhalb des in der vergangenen Woche mit 0,74 Prozent erreichten Höchststands seit Februar 2018.

Die freundliche Stimmung an den Aktienmärkten belastete die Anleihen. Die an den vergangenen Tagen gefallenen Rohölpreise haben die Inflationssorgen ein wenig gedämpft. Die Verunsicherung bleibt aber groß. Schließlich ist ein Ende des Krieges in der Ukraine nicht in Sicht und weitere Sanktionen sind möglich. Vor allem Maßnahmen 9gegen den russischen Erdgassektor würden die deutsche Wirtschaft hart treffen.

Neben dem Ukraine-Krieg sorgt die anstehende Präsidentschaftswahl in Frankreich für Verunsicherung. Eine Wiederwahl des proeuropäischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron gilt nicht mehr als sicher. So hat seine wichtigste Herausforderin, die Rechtspopulistin Marine Le Pen, laut Meinungsumfragen aufgeholt. Am Sonntag steht die erste Runde an. Andere Kandidaten dürfte kaum eine Chance auf die Stichwahl haben./jsl/he