Deutsche Anleihen: Kursverluste

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen sind am Freitag gefallen. Bis zum Mittag sank der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future um 0,23 Prozent auf 141,24 Punkte. Die Rendite für zehnjährige Bundesanleihen betrug 1,86 Prozent.

Der Handel verlief in ruhigen Bahnen. Es wurden in der Eurozone keine marktbewegenden Konjunkturdaten veröffentlicht. Die Anleger warten auf die geldpolitischen Entscheidungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed in der kommenden Woche.

Am Nachmittag werden in den USA noch die Daten zu den Erzeugerpreisen veröffentlicht. Allerdings müssten die Daten nach Einschätzung von Anleiheexperten der Dekabank schon für "deutliche Überraschungen" sorgen, um stärkere Kursbewegungen bei den Bundesanleihen auszulösen.

